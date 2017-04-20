Париж, 20 апреля, 2017, 10:24 — ИА Регнум.



Аполлинарий Васнецов. Крым. 1890

Упорство в том, что Россия должна отказаться от Крыма — бесперспективно. Разрешить ситуацию, сложившуюся вокруг региона, позволит лишь международная конференция под эгидой ООН, заявил кандидат на пост президента Франции Франсуа Фийон в интервью газете Le Figaro.

«Никто не может отрицать, что Крым — это российская территория с исторической, культурной, лингвистической точек зрения. Упорство в том, что Россия должна оставить Крым, никогда ни к чему не приведёт», — отметил он.

Фийон пояснил, что будущее региона должно быть определено на конференции с участием государств — членов ООН. При этом необходимо учесть и нормы международного права, и право наций на самоопределение.

Политик также отметил, что страны Запада не должны были отказываться от сотрудничества с Россией в борьбе с мировым терроризмом. Потенциальных союзников, по его словам, могло бы удовлетворить соглашение, устанавливающее их интересы в регионе.

«Мысль о том, что присутствие Башара Асада мешает нам сотрудничать с Россией и Ираном в искоренении исламского терроризма, ведёт в тупик», — отметил Фийон. Вместе с тем он охарактеризовал Россию как «нестабильную» и добавил, что «обращаться с ней» нужно осторожно.

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