Москва, 20 апреля, 2017, 10:10 — ИА Регнум. Закон о наказании за склонение к суицидам и за создание «групп смерти» в соцсетях Госдума примет в весеннюю сессию, то есть до августа. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Мы договорились с председателями двух профильных комитетов, что я возьму на себя координацию работы с ведомствами для подготовки законопроекта ко второму чтению с тем, чтобы закон был принят в весеннюю сессию и начал работать над защитой детей», — сообщила парламентарий.

Она напомнила, что принятый накануне в первом чтении законопроект «ничего не запрещает, а устанавливает уголовную ответственность за те действия, которые уже запрещены действующим законодательством».

«Теперь для тех, кто организует смс-рассылку игры «фея» и тех, кто организует смертельную забаву «Беги или умри» под колесами автомобиля, и тех, кто создает киберсекты смерти будет неотвратимым наказание, а, самое главное, их деятельность будет вовремя пресекаться до того, как будут погибать дети», — сказала Яровая.

Госдума накануне приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за склонение детей к суициду и организацию так называемых «групп смерти» в социальных сетях с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Законопроект был внесен в Госдуму 9 марта вице-спикером палаты Ириной Яровой. Документ дополняет Уголовный кодекс статьей об организации деятельности, сопряженной с побуждением к совершению самоубийства.