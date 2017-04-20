Марсель, Франция, 20 апреля, 2017, 10:08 — ИА Регнум. В своем выступлении перед жителями Марселя кандидат на пост президента Франции от ультраправой партии Национальный фронт выступила за борьбу с радикальным исламом и его искоренением, сообщает Die Politikschau.

AG Gymnasium Melle Марин Ле Пен

Ранее политик выступила с инициативой выхода страны из Шенгенской зоны, чтобы «вернуть своей стране границы».

«Мы не должны впускать свою страну террористов, которые под видом туристов спокойно прогуливаются по городам Франции», — отмечает Ле Пен.

Речь кандидата поддержали жителя Марселя, где с 2015 года действует чрезвычайное положение: в ходе исламистских терактов за последние два года в городе погибло 230 человек.

18 апреля местная полиция задержала двух подозреваемых, планирующих атаку 23 апреля во время голосования в рамках первого тура президентских выборов.