Байконур, Казахстан, 20 апреля, 2017, 09:56 — ИА Регнум.



NASA, Bill Ingalls Экипаж КК Союз МС-04, космонавты Фёдор Юрчихин и Джек Фишер

На космодроме Байконур завершается подготовка к старту ракеты-носителя «Союз-У» с пилотируемым кораблем «Союз МС-04», который доставит на борт Международной космической станции (МКС) очередную экспедицию. Запуск носителя состоится в 10:13 мск 20 апреля, сообщает «Роскосмос».

На борту корабля «Союз МС-04» — российский космонавт Федор Юрчихин и американский астронавт Джек Фишер. На МКС их встретит действующий экипаж — Олег Новицкий (Россия), Пегги Уитсон (США) и Тома Песке (Франция).

Через 9 минут после старта пилотируемый корабль «Союз МС-04» выйдет на заданную орбиту. Его стыковка с исследовательским модулем МКС «Поиск» произойдет в 16:23 мск.

Экипажу станции предстоит выполнить работы по поддержанию ее работоспособности. Запланировано дооснащение МКС оборудованием, работы с космическими грузовиками «Прогресс МС», Cygnus и Dragon.

Кроме того, космонавты подготовят к возвращению на Землю двух членов предыдущего экипажа и помогут кораблю «Союз МС-05» с очередным экипажем совершить стыковку с модулем «Рассвет».

19 апреля на Байконуре состоялась предполетная пресс-конференция нового экипажа МКС. По словам члена дублирующего экипажа, космонавта Сергея Рязанского, одним из самых интересных экспериментов на борту станции станет приготовление кефира. Опыт поможет ученым изучить возможности создания пищевых продуктов в невесомости в ходе длительных полетов.

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