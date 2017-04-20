Абакан, 20 апреля, 2017, 09:52 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Виктор Зимин рассказывает президенту о ситуации в Хакасии

Президент России Владимир Путин 19 апреля провел рабочую встречу с главой Хакасии Виктором Зиминым. Руководитель региона доложил президенту о социально-экономической ситуации в республике, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Зимина, Хакасия сохранила динамичное развитие при всех сложностях экономической ситуации. «По итогам 2016 года мы имеем результаты индекса промышленного производства 111,4 процента, седьмые в стране, добыча полезных ископаемых, обеспечение электроэнергией, газом. Также рост регионального валового продукта у нас все эти годы», — сказал Зимин.

Отвечая на вопрос президента о том, как решается вопрос обеспечения погорельцев, пострадавших после природных пожаров 2015 года, жильем, глава республики ответил: «Все вопросы сняли на сегодняшний день. Что касается пожаров, мы ничего не бросили. Вопросов нет, есть элементарные вещи, которые возникают в рамках обслуживания домов. Нет таких моментов, чтобы у нас были какие-то сборные дома, у нас же все капитально построено по вашему решению. Всех сопровождаем, особенно пожилых, особенно тех, кто в сельской местности, никого не бросаем. Остаются совсем элементарные вещи. Сейчас заходим опять, опять будем рядом, созданы группы».

«Что касается безопасности, — продолжил он. — Вы помните, у нас и Саяно-Шушенская ГЭС, и наводнения, и пожары, и землетрясение было. Мы особое внимание уделяем этим вещам. Вот показатели, сделан срез. Ощущаемость собственной безопасности граждан на улицах и в общественных местах региона находится на первой позиции в Сибирском Федеральном округе. Очень важным считаю показатель удовлетворенности населения деятельностью органов исполнительной власти по обеспечению безопасности. Видите цифры, регион тоже на лидирующих позициях. И удовлетворенность населения деятельностью правоохранительных органов — также первое место в Сибирском Федеральном округе. Также очень важным пунктом считаем удовлетворенность граждан, степень их защищенности от преступных посягательств. Этот параметр влияет на инвестиционный климат».

— Хочу Вас спросить о доходах населения, о зарплатах, — сказал президент.

— У нас самая низкая инфляция, ниже на процент, чем среднероссийская, — ответил ему Зимин. Реальные доходы также выше, чем среднероссийские. При этом мы сохранили самые низкие цены на основные продукты в Сибирском регионе, особенно на мясо, на рыбу. Гордимся, сами себя кормим. Среднемесячная зарплата — мы отчасти радуемся, но и, понятно, напряжение возникает, — 32 310 рублей.

С учетом того, что у нас республика индустриальная (алюминщики, энергетики, угольщики), хочу доложить, это не проблемный вопрос, это очень хороший вопрос в части комплексного плана по развитию, — мы уже 37 млрд имеем частных инвестиций. Я не буду сегодня говорить о привлечении федеральных средств. Единственное, мне нужно будет ваше поручение по координации действий с правительством по большим проектам, связанным с энергетикой, железнодорожной инфраструктурой. Иначе через полтора года мы будем иметь коллапс на Транссибе… При этом мы имеем два года подряд самую низкую безработицу. Уровень безработицы у нас падает.

— Самую низкую — имеется в виду на востоке страны?

— Сибирь, я говорю о Сибирском округе. Мы самый молодой регион по стране, мы сохраняли молодежь, она остается. У нас почти 53 процента из работающего населения — это молодые люди. Планируем в рамках этого проекта создать за два года более семи тысяч рабочих мест. Буквально через два дня будет совещание на Красноярском форуме, где будем об этом говорить.

Социальные показатели, о которых вы спрашивали. Для детей-сирот построили в два раза больше жилья в 2016 году. Финансирование мер социальной поддержки многодетным семьям было увеличено. Организация отдыха, оздоровление детей — также увеличены.

Работаем очень тонко с вопросом изучения хакасского языка, родного языка, языка титульной нации. По каждому году у нас рост постоянно идет, я считаю, это очень важный показатель.

Удельный вес населения, систематически занимающегося спортом, в два раза вырос с 2009 года. Очень большие проекты реализовали в рамках создания и строительства новых спортивных объектов. Более 177 ввели новых спортивных объектов. 34, почти 35 процентов населения постоянно занимаются спортом.

По данным правоохранительных органов, показатели преступности у нас самые низкие, и мы входим в десятку самых стабильных регионов страны.

— С финансовой стороны как ситуация?

— Владимир Владимирович, разрешите сначала доложить об этом проекте, и мы перейдем к финансам. Такие вещи реализовали с вашей поддержкой. Объекты, которые вы нам подписывали, реализованы. Это перинатальный центр на 150 мест, новый хирургический корпус (старый пострадал при землетрясении), пять этажей, хирургия новая, суперсовременная. Культурно-исторический центр, крупнейший за Уралом. Лыжный спортивный комплекс, где готовятся сборная России.

— Музей хороший, — согласился Путин.

— Это центр. С Вашей резолюцией мы тогда это реализовали. Хосе Каррерас приезжал закладывать первый камень.

За полтора года мы приросли на 33 процента по туризму. Уникальная группа каменных изваяний, единственная в мире. Все наши гости — и зарубежные, и наши, конечно же, прежде всего, россияне, — удивлены, что у нас такое было и есть. За четыре дня по три тысячи посещаемость.