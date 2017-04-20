Москва, 20 апреля, 2017, 09:50 — ИА Регнум.

На улицах Москвы ко Дню Победы установят более 1100 тематических плакатов и цифровых билбордов. На плакатах можно будет увидеть портреты маршалов Победы, кадры военной хроники, детские рисунки, посвященные 9 мая, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Плакат, 1942 г, СССР «Бьемся мы здорово, колеем отчаянно — внуки Суворова, дети Чапаева»

Тематические плакаты и цифровые билборды начнут устанавливать с 27 апреля.

Москвичи и гости столицы увидят черно-белые портреты военачальников — маршалов Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Александра Василевского, Главного маршала авиации Александра Голованова, адмирала флота Николая Кузнецова, генерала армии Алексея Антонова и других.

На улицах города также разместят плакаты с кадрами военной хроники, в том числе с парада на Красной площади в 1945 году.

На 130 рекламных щитах можно будет увидеть детские рисунки на тему Великой Отечественной войны со словами «Мы наследники Победы». На 240 плакатах изображены участники акции «Бессмертный полк».

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне 9 мая москвичи смогут поздравить пассажиров коммерческих автобусов с Днем Победы, а также поделиться историями из жизни своих семей во время Великой Отечественной войны. Первые поздравительные ролики начнут звучать в коммерческих автобусах с 6 мая.

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