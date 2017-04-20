Вашингтон, 20 апреля, 2017, 09:49 — ИА Регнум.



Mid.ru Рекс Тиллерсон

Безрезультатная сделка США с Ираном является одним из примеров провальной политики прошлого руководства Соединенных Штатов, заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, пишет The Washington Post.

Выступая на пресс-конференции 19 апреля, глава Госдепартамента заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий Вашингтона и Тегерана терпит неудачу: неядерный статус Ирана не достигнут.

«Это только откладывает их цель стать ядерным государством. Эта сделка представляет провальный подход прошлого, что привело нас к нынешней неизбежной угрозе от Северной Кореи», — отметил он.

Напомним, Совместный всеобъемлющий план действий — соглашение между Ираном и шестью государствами (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия), подписанное в июле 2015 года.

Предполагается, что западные санкции в отношении Ирана будут сняты постепенно. Согласно договоренности, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получит доступ ко всем ядерным объектам Ирана сроком на 20 лет.

По соглашению большая часть обогащенного урана будет вывезена за пределы Ирана. Полное снятие санкций с Тегерана произойдет только после того, как будет заключен всеобъемлющий договор по иранской ядерной программе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 апреля пресс-секретарь Белого дома США Шон Спайсер заявил, что американские спецслужбы и ведомства в течение 90 дней выработают рекомендации по ядерной сделке с Ираном и представят их президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.