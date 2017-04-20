Ярославль, 20 апреля, 2017, 09:49 — ИА Регнум. В Университете города Пуатье закончилось тестирование французских студентов по русскому языку как иностранному. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в институте филологии и культуры ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

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Университет города Пуатье, который имеет партнёрские связи с Ярославским государственным педагогическим университетом, обратился к своим российским коллегам с просьбой помочь провести подготовительные курсы по русскому языку в преддверии тестирования.

«Французским студентам, чтобы продолжать учиться в магистратуре на специальностях, связанных с русским языком, а также для поездки на работу или учебу в России, надо иметь сертификат об уровне владении русским языком. Для этого они должны пройти тест в университете города Пуатье. Это единственный вуз в стране, который имеет право это делать. Мы помогали студентам готовиться к этому тесту. У нас были ученики не только из Пуатье, но из Парижа и университета города Ля-Рошель», сказала корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой романских языков факультета иностранных языков Христина Косогорова.

Косогорова вместе с доцентом кафедры теории коммуникации и рекламы факультета русской филологии и культуры Ларисой Уховой представляла ярославский вуз.

Французская сторона осталась довольна качеством подготовки и проведения экзамена, а заведующая кафедрой славянских языков университета Пуатье мадам Санья Боскович выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Университет города Пуатье принял решение в следующем году принимать на подготовительные курсы студентов со всех вузов Франции.