Нижний Новгород, 20 апреля, 2017, 09:48 — ИА Регнум. Комитет по ЖКХ в Законодательном собрании Нижегородской области заблокировал поправки фракции КПРФ в региональный закон об организации капремонта многоквартирных домов (МКД), который в 2016 году был провален. Как сообщает КоммерсантЪ, коммунисты предложили усилить депутатский контроль над работой регионального фонда капремонта и создать для Нижнего Новгорода отдельного оператора для ускорения работ.

Андрей Репин Программа капремонта в Нижегородской области провалена

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2015−2016 годов выполнение программы по капремонту домов в Нижегородской области оценивается крайне отрицательно. Так, в феврале 2016 года стало известно, что из 1,89 млрд рублей, собранных фондом с граждан и организаций на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, реально на эти цели направлено всего 447 млн рублей.

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Чтобы печальная ситуация не повторялась, коммунисты предлагают усилить контроль со стороны ОЗС — ввести Заксобрание в соучредители фонда капремонта ремонта, дать депутатам право формировать половину попечительского совета фонда, дифференцировано подходить к установлению минимального взноса жителей в зависимости от типа жилья и его состояния. В Нижнем Новгороде, на который приходится львиная доля многоквартирных домов, вошедших в программу, для ускорения ремонтов предлагалось учредить отдельного регионального оператора, а областной фонд капремонта для снижения управленческих расходов перевести в Дзержинск.

Заместитель губернатора Александр Байер счет идею создания второго регионального оператора специально для Нижнего «политически мотивированной». Он считает, что «вопрос недоверия надо решать по-другому, а сепаратные переговоры и деление фондов только усугубят недоверие». По словам Байера, губернатор «лично управляет ситуацией» с передачей муниципалитетам функций технического заказчика. То есть конкурсы по найму подрядчиков будут проводить органы МСУ, гораздо лучше регионального оператора знающие проблемы жилого фонда на местах. Однако депутаты комитета по вопросам ЖКХ утверждают, что облправительство пока готово передать муниципальным властям только ответственность, но не деньги, т. е. право распоряжаться средствами Нижегородского фонда ремонта МКД, и это ключевое разногласие.

Отдельный спор возник по поводу предложения вернуть средства фонда на банковский спецсчет со счетов федерального казначейства, где процент по вкладам не начисляется и собранные с жителей миллиарды поедает инфляция.

Ранее региональный оператор хранил деньги на счетах «Банка Москвы» под 8,1% годовых. В результате в 2016 году фонд капремонта только на процентах заработал дополнительные 187 млн рублей. В 2017 оду ВТБ не стал продлевать договор на прежних условиях, разорвав отношения с фондом. В итоге деньги оказались на счетах казначейства.

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«Таким образом, средства собственников на капитальный ремонт беспрецедентно защищены и не будут зависеть от решений коммерческих банков», — ­говорится в годовом отчете фонда. Байер также приводил в пример другие регионы, где средства региональных операторов сгорели в результате отзыва лицензий у банков.

«У нас в ВТБ деньги лежали: если уж он обанкротится, это будет крах всей финансовой системы РФ», — парировал лидер фракции КПРФ Владислав Егоров.

После долгих дебатов депутаты профильного комитета поправки фракции отклонили, предложив обсудить оптимизацию работы фонда в рабочей группе, которая готовит соглашение о передаче полномочий заказчика на уровень МСУ.

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Как сообщало ИА REGNUM, деятельность нижегородского Фонда капремонта давно вызывает множество вопросов. Результаты программы капремонта в Нижегородской области за 2015 и 2016 годы оказались провальными — деятельность оператора остается непрозрачной, заявленные планы по объему годовых работ не выполняются, непонятно, как происходит отбор подрядных организаций.

В январе 2017 года глава Фонда Сергей Протасов, к работе которого накопилось большое количество претензий, ушел в отставку. Решение о смене руководства фонда «назревало на правительственном уровне уже давно».

В итоге Протасова попросили покинуть должность. Его место временно занял руководитель аппарата регионального министерства строительства Владимир Челомин, ранее занимавший пост главы областного Минстроя.

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В ходе ходе мониторинга жилых домов, уже принявших участие в программе капремонта, были обнаружены признаки грубейшего нарушения Жилищного кодекса РФ, регионального закона «Об организации проведении капремонта многоквартирных домов» и прав жильцов.

Кроме того, на имя заместителя губернатора Александра Байера был направлен запрос с просьбой дать пояснения по работе Фонда капремонта. После того, как фонд расторг договор с ПАО «Банк ВТБ», на счетах которого аккумулировались средства граждан, миллиарды рублей, собранных с жителей Нижегородской области в качестве платы за капремонт, уже несколько месяцев лежат на счетах областного казначейства и обесцениваются под воздействием инфляционных процессов.