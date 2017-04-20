Барнаул, 20 апреля, 2017, 09:39 — ИА Регнум. Алтайские антимонопольщики не нашли нарушений п. 1 ч. 1 ст.11 Федерального закона «О защите конкуренции» в действиях 11 наиболее крупных алтайских производителей, повысивших цену сливочного масла. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщила пресс-служба УФАС по Алтайскому краю по итогам заседания комиссии, состоявшегося накануне.

Управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Алтайское сливочное масло

«В процессе рассмотрения дела, компании, участвующие в деле, представили доказательства вынужденного и обоснованного повышения цен на масло сливочное. Факт нарушения не подтвердился. Комиссия УФАС по Алтайскому краю приняла решение о прекращении дела, в связи с отсутствием нарушения антимонопольного законодательства», — пояснили антимонопольщики.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о проверке обоснованности повышения отпускных цен на сливочное масло УФАС по Алтайскому краю известило осенью 2016 года. По данным оперативного мониторинга было установлено, что основной рост цен на масло сливочное в Алтайском крае начался с лета, и к 24 октября составил 24,7% (цена на начало сентября 2016 г. составляла 316,53 руб./кг).

«Несмотря на то, что в указанный период рост цен на масло сливочное в Алтайском крае был значительно больше, чем средний рост по Российской Федерации (общий рост составил 5%), так и по СФО, где общий рост составил 9%, розничные цены на масло сливочное в нашем регионе значительно ниже средних показателей», — отмечали тогда антимонопольщики.