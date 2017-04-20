Киев, 20 апреля, 2017, 09:38 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Численность населения Украины (1950-2017)

Население Украины к 2050 году сократится до 35 миллионов человек, заявила директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Элла Либанова, передает «Апостроф».

По ее словам, 35 миллионов человек — «не оптимальная оценка», так как Украина может улучшить социально-экономическую ситуацию к 2050 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, доктор экономических наук Андрей Ревенко заявлял о том, что наихудший демографический прогноз для Украины по данным исследований народонаселения Департамента ООН и украинских демографов — 30−32 миллиона человек к 2050 году.

По его словам, каждые 4−5 лет на Украине становится на один миллион меньше жителей.

По данным государственной службы статистики Украины, население страны в 2016 году без учета Крыма, ДНР и ЛНР составляло 42,7 млн человек. При этом статистическая служба отмечает, что с 2000 по 2016 год количество украинцев уменьшилось на 10 млн человек.

Впрочем, некоторые эксперты приводят более мрачные цифры. Согласно некоторым данным, реальное население Украины к 2016 году с учетом вынужденно перемещенных лиц и реальных потерь в Донбассе составило не более 36 миллионов человек

Для сравнения, к концу Великой Отечественной войны число населения Украины составляло 36,5 миллионов человек, а в 1993 году после провозглашения Украиной независимости в «незалежной» проживало 52,2 миллиона человек.

Соответственно, с момента распада СССР демографическая ситуация на Украине только ухудшается с каждым годом.