Пермь, 20 апреля, 2017, 09:31 — ИА Регнум.



christels Собака злая

В Пермском крае на территории Пермского края отмечен рост заболеваемости животных бешенством. За первый квартал 2017 года зарегистрировано шесть случаев: в Лысьвинском, Кунгурском и Верещагинском районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

В 2015 году зафиксировано 28 случаев бешенства среди животных, в 2016 году — 35 случаев. Специалисты бьют тревогу: увеличилось число случаев заболеваний среди собак: в 2015 году — три факта, в 2016 году — 11 случаев, в первом квартале 2017 года — два факта.

Особую настороженность вызывает рост обращаемости населения края за медицинской помощью по поводу укусов животными: в первом квартале 2017 года обратилось 1353 человек, в том числе 329 детей до 17 лет, что в 1,1 раза превышает аналогичный период 2016 года (1198 человек, в том числе 249 детей до 17 лет).

В 2016 году число людей, пострадавших от нападения и укусов животных, выросло на 6,1% по сравнению с 2015 годом. В 2016 году помощь потребовалась 6202 гражданам, в в 2015 году — 5841 человеку.

Напомним, бешенство — это вирусная инфекция с поражением центральной нервной системы, приводящее к гибели больного. Источником инфекции для человека являются животные, находящиеся в инкубационном периоде заболевания, или с клинической картиной бешенства. Возбудитель проникает в организм человека в результате нанесения укуса, ослюнения и других повреждений кожных покровов или наружных слизистых оболочек.