Ярославль, 20 апреля, 2017, 09:27 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области впервые для участия в общегородском субботнике будет привлечены граждане, приговоренные судом к обязательным работам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города Рыбинска.

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«Они будут убирать мусор. Отказаться от нашей работы они не имеют права, поскольку она не тяжёлая и не вредная для здоровья. Работники придут на участок, мы им дадим фронт работ, а затем приедем и проверим, выполнили ли они ее. Если работа не будет сделана качественно, то люди не получат отметку в журнале. Следить же за ними весь день никто не собирается. Координировать их работу будет управляющая компания «Муниципальная», — сказал корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела благоустройства департамента ЖКХ, транспорта и связи администрация Рыбинска Дмитрий Кондратьев.

Всего сейчас в Рыбинске около 150 человек, приговоренных к исправительными работам. В основном это люди, осужденные за неуплату алиментов на 30−60 часов исправительных работ. Отказаться от участия в субботнике они не имеют права, иначе будут наказаны штрафом или арестом.

Правонарушители будут направлены на уборку территории в районе улиц Бабушкина, генерала Батова, 50 лет ВЛКСМ, Железнодорожная. Так же они примут участие в уборке мусора у гаражей на улице Танкистов и у гаражного массива на улицах Пассажирской и Семеновской. Планируется, что это будет не разовая акция. В перспективе провинившиеся будут отправлены отбывать свою трудовую повинность на улицы Рыбинска в помощь коммунальным службам.