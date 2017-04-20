Москва, 20 апреля, 2017, 09:23 — ИА Регнум. Подавляющее большинство граждан РФ назвали ракетный удар США по сирийской авиабазе «Шайрат» провокацией, нацеленной на дестабилизацию обстановки в Сирии, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Alexas_Fotos Сирия в огне

Американской провокацией удар назвали 82% респондентов, во всех социально-демографических группах с такой оценкой согласны более 70% опрошенных. Ответом на применение президентом Сирии Башаром Асадом химоружия действия Вашингтона назвали 6% респондентов.

Затруднились характеризовать мотивы США 12% опрошенных, еще около трети респондентов (35%) не смогли ответить на вопрос, как России следует на это реагировать.

11% граждан РФ заявили о необходимости тщательно разобраться в ситуации и провести расследование, еще столько же высказались за поддержку властей Сирии, а 6% — за переговоры. 3% призвали «не поддаваться на провокацию», и 2% полагают, что России нужно реагировать «жестко».

В целом ракетный удар США по Сирии стал резонансным событием: о нем на момент проведения опроса слышали 85% граждан РФ.

С версией о химической атаке склонны согласиться 46%, причем 37% считают, что провели ее террористы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще 5% заявили о причастности сирийской оппозиции. Версии о том, что химатаки не было, придерживаются 17% респондентов. Лишь 4% опрошенных считают, что химатака в Сирии — это действия Асада.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 11−12 апреля 2017 года, в нем было опрошено по телефону 1,2 тыс. респондентов.