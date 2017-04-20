Сан-Хосе, США, 20 апреля, 2017, 09:22 — ИА Регнум.



C_osett Facebook

Возможность управления компьютером при помощи подаваемых мысленно команд разрабатывает корпорация Facebook, заявила сотрудник американской компании Регина Дуган, сообщает TechCrunch.

Дуган, руководящая в Facebook отделом Building 8, изложила планы разработок компании, выступая на конференции «F8» в городе Сан-Хосе (штат Калифорния, США).

По ее словам, записывать мысли «напрямую» в будущем станет вполне возможно. «Это кажется нереальным, но такое, вероятно, будет возможно раньше, чем вы предполагаете», — заявила она.

По ее данным, Facebook собирается разработать программу, которая позволит фиксировать мысли в объеме ста слов в минуту. Для этого не будет необходимости внедрять в организм человека какие-либо устройства.

Считывание будет происходить с речевых мозговых центров. Для этого нужны специальные датчики, которые могли бы передавать информацию на компьютер.

Дуган представила наработки, которые уже есть у компании в этой области — видеозапись, на которой женщина, лишенная возможности говорить из-за паралича, передает свои мысли на компьютер. В работе участвует специальный имплант.