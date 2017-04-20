Саратов, 20 апреля, 2017, 09:49 — ИА Регнум. Жители Саратовского региона провели более 33,5 тыс. транзакций в марте 2017 года по карте «Мир», что почти в 4 раза больше, чем в январе 2017 года (8587 транзакций), сообщила ИА REGNUM управляющий отделением по Саратовской области Волго-Вятского ГУ Банка России Екатерина Бирюкова.

Banki.ru Карта МИР

По данным Екатерины Бирюковой, средний чек в марте 2017 года составил 359,77 рублей, в январе 2017-го — 336,98 рублей. «Увеличение числа операций по картам «Мир» связано с высокими темпами выпуска карт в регионе, а также расширением инфраструктуры по их приему», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, «Мир» — это национальная платежная карта, позволяющая выполнять все привычные операции: снятие и внесение наличных, перевод средств с карты на карту, оплата покупок и услуг, в том числе в интернете. Карта «Мир» создана на основе российских технологий и соответствует российским и международным стандартам безопасности.

Карта «Мир» будет выдаваться новым бюджетникам и пенсионерам с 1 июля 2017 года, а действующие бюджетники должны будут перейти на них до 1 июля 2018 года.

В Саратовском регионе на начало 2017 года кредитными организациями, действующими на территории области, было выпущено почти 14 тысяч карт «Мир». На сегодняшний день их принимают 80% банкоматов и платежных терминалов в регионе, оставшаяся инфраструктура должна быть готова к 1 июля 2017 года.

Напомним, 22 февраля текущего года Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, касающийся, в том числе сроков перевода клиентов бюджетной сферы на карты «Мир». Законопроект предусматривает, что с 1 января 2018 года переводимые на банковские счета клиентов — физических лиц все виды денежных выплат за счет бюджетов бюджетной системы РФ и государственных внебюджетных фондов будут зачисляться кредитными организациями на банковские счета клиентов, операции по которым осуществляются с использованием национальных платежных инструментов.

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