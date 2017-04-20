Барнаул, 20 апреля, 2017, 09:20 — ИА Регнум. Компания «WT West Call Trade (Pty) Ltd t/a Magnetech» (Южно-Африканская Республика), занимающаяся производством магнитного и сепарационного оборудования, а также поставками оружия и боеприпасов для киноиндустрии, намерена приобрести пробную партию нескольких позиций стрелково-охотничьих патронов АО «Барнаульский патронный завод». Об этом сегодня, 20 апреля, известило управление Алтайского края по промышленности и энергетике.

Сайт Алтайского края Продукция Барнаульского патронажного завода

Во время подписания протокола о сотрудничестве, директор компании «Magnetech» Марк Эткинсон выразил также намерение выступить в роли эксклюзивного представителя АО «БПЗ» на территории ЮАР. Известно, что у его компании уже есть опыт работы с барнаульскими промышленниками: она импортирует в ЮАР сортировочное оборудование алтайского производства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, АО «Барнаульский патронный завод» специализируется на выпуске спортивно-охотничьих и боевых патронов, производит серию мишенных установок и прочую сопутствующую продукцию, 80% которой реализуется в Европе и Америке.

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В последние годы предприятие значительно улучшило свои финансовые показатели за счет курсовой разницы.