Анкара, 20 апреля, 2017, 09:11 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Турции объявила, что аннулирование результатов прошедшего 16 апреля референдума не произойдет, сообщает информационное агентство T-online.

cnnturk.com Роджеп Эрдоган

Представители оппозиции призывали 17 апреля к отмене результатов из-за многочисленных нарушений в ходе голосования, подтвержденных международными наблюдателями.

19 апреля большинство членов комиссии (9 человек) проголосовало за сохранение результатов.

«Сомнения по поводу честности результатов являются политически мотивированными, — обращается с критикой в адрес наблюдателей министр иностранных дел Турции. — Вы не можете просто так приехать в нашу страну и вмешиваться в наши дела».

Референдум завершился победой Эрдогана и становлением Турции президентской республикой с широкими полномочиями главы государства. 51,3% поддержали проведение конституционной реформы.

Противники ссылаются на непрозрачность голосования и ряд нарушений: множество бюллетеней с голосами сторонников президента отправлялись на подсчет без штампа, противники Эрдогана, в том числе курды, были задержаны перед проведением референдума по разным причинам и т. д.