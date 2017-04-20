Пекин, 20 апреля, 2017, 08:57 — ИА Регнум. Возможность покупок в кредит и в рассрочку в России предоставила китайская компания AliExpress, сообщает 20 апреля VistaNews.

Stolbovsky Павильон Aliexpress на территории Ленинградского вокзала

Нововведение начало действовать с 20 апреля 2017 года в отношении продукции в категории «Молл». Стоимость покупок — от трех тысяч рублей.

Уточняется, что Россия — первая страна, для которой китайская компания предоставила такие льготы. Причина лояльности компании в том, что Россия показала себя как один из самых успешных рынков для AliExpress.

Сначала в рассрочку можно будет приобретать продукцию в категории «Молл». Затем, уже спустя несколько месяцев, нововведение распространится на продукты от трех тысяч рублей.

Речь идет об аксессуарах, гаджетах, ноутбуках. Так, российский покупатель может купить в рассрочку iPhone 7, Samsung Galaxy S7 и S7 Edge, лэптопы Asus, аксессуары Beats.

Напомним, в феврале 2017 года Aliexpress возобновила доставку товаров российским покупателям, приостановленную в начале января из-за временных проблем с растаможиванием посылок.

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