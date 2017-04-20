Вашингтон, 20 апреля, 2017, 08:55 — ИА Регнум. Tesla снизила цену на Model S 75 на 7,5 тыс. долларов, сообщает портал Сlean Technica.

Andrzej Otrębski Электроавтомобиль Tesla Model S

Таким образом цена электрокара уменьшилась до 69 500 тыс. долларов, (примерно 3, 96 млн рублей по действующему курсу).

Издание предполагает, что причиной снижения цены на автомобиль является снижение стоимости производства аккумуляторной батареи, таким образом Tesla получает большую свободу действий в отношении ценовой политики на свои электромобили.

Между основателем Tesla Илоном Маском и одним из покупателей произошел разговор в Twitter, покупатель написал о том, что разместил на форуме Tesla сообщение о скидке в 2 тыс. долларов на апгрейд версии S 60 до S 75, но несмотря на это, его купили пока только около 10 человек.

«Вскоре Tesla предложит интересные варианты апгрейда с 60 до 75», — ответил Илон Маск.

Ранее компания сообщила, что прекращает производство модели S 60. Напомним — на этой модели установлен точно такой же аккумулятор, как и на S 75, но мощность аккумулятора ограничивается программным обеспечением до 60 кВт⋅ч.