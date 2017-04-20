Киев, 20 апреля, 2017, 08:55 — ИА Регнум.



中国海洋 Пожар на нефтехранилище

В городе Вишневое под Киевом произошел взрыв, передает «Укринформ».

Согласно сообщению, инцидент случился на нефтебазе, пострадал один из работников нефтехранилища, его с ожогами на руках отвезли в больницу.

Когда произошел взрыв, пострадавший сотрудник нефтебазы осуществлял наполнение цистерны дизельным топливом для дальнейшей транспортировки емкости на грузовике, пишет издание.

По данным полиции, взрыв произошел в результате несоблюдения техники безопасности при заправке автоцистерны.

Отмечается, что после происшествия на место прибыли специалисты для отбора образцов топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, нефтехранилища являются объектами повышенной опасности, взрыв или пожар на котором может привести к серьезному экологическому ущербу.

Ранее представители ДНР заявляли, что под угрозой взрыва находится Авдеевский коксохимический завод на востоке Украины. Согласно сообщению, завод минируется отрядами украинских силовиков, что создает потенциальную опасность химической катастрофы.

Напомним, что на Украине произошло уже несколько случаев взрыва складов с боеприпасами.

Так, взрыв на арсенале в Сватово произошел в 2015 году, на складе хранились 3,5 тыс. тонн боеприпасов.

В 2016 году в районе Авдеевки склад со снарядами взорвался из-за неосторожного обращения с оружием.

В 2017 году произошел взрыв крупнейшего склада на Украине в Балаклее Харьковской области. Арсенал занимает территорию площадью 368 гектар и вмещает в себя 138 тыс. тонн боеприпасов.