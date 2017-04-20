Вашингтон, 20 апреля, 2017, 08:38 — ИА Регнум.



Mil.ru Стратегический бомбардировщик Ту-95МС

Высокий профессионализм российских пилотов обратил на себя внимание официального представителя Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) Джона Корнелио, пишет газета Wall Street Journal.

Комментируя полет бомбардировщиков Ту-95МС ВКС РФ у побережья штата Аляска (США) 17 апреля, американский военный отметил, что американские летчики провели визуальную идентификацию самолетов, получив сообщение. Американские истребители были подняты в небо для «перехвата».

"Они летают чрезвычайно профессионально, и мы действуем так же», — отметил он.

Напомним, Пентагон объявил, что 17 апреля 2017 года близ Аляски были замечены два Ту-95 МС ВСК РФ. По тревоге были подняты два истребителя F-22 и самолет раннего радиолокационного обнаружения E-3 — для сопровождения.

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В Минобороны РФ сообщили, что F-22 сопровождали российские бомбардировщики над нейтральными водами, которые «успешно выполнили задачи по плану воздушного патрулирования». Все полеты самолетов ВКС РФ осуществляются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, без нарушений границ других государств.

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