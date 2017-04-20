Вашингтон, 20 апреля, 2017, 08:27 — ИА Регнум.

Житель Нью-Йорка Джейр Нилтон Кардосо задержан и направлен на психиатрическую экспертизу. Мужчина настойчиво преследовал старшую дочь бывшего президента США Барака Обамы Малию, сообщает The New York Daily News.

Master Sergeant Cecilio Ricardo, United States Air Force Малия Обама

По данным издания, 10 апреля 30-летний мужчина проник в здание в микрорайоне Трайбека, где Малия Обама проходит практику. Кардосо громко объявил 18-летней девушке о своих чувствах и предложил ей выйти за него замуж, после чего был выдворен из помещения сотрудниками Секретной службы.

Два дня спустя навязчивый поклонник появился в другом районе, поджидая девушку у выхода из дома. Охранники потребовали от ухажера прекратить преследовать Малию.

Как выяснили агенты Секретной службы, Кардосо пытался попасть в Белый дом, когда там проживала семья 44-го президента США. Теперь мужчину допросили, установив, что в его поведении есть признаки расстройства психики.

«Задержанный направлен на медицинскую экспертизу, решается вопрос о возбуждении дела», — говорится в сообщении.

Напомним, Барак Обама находился на посту президента США с 20 января 2009 года по 20 января 2017 года. Обама и его супруга Мишель воспитывают двух дочерей.