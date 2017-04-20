Назойливого поклонника дочери Обамы доставили к психиатру
Вашингтон, 20 апреля, 2017, 08:27 — ИА Регнум.
Житель Нью-Йорка Джейр Нилтон Кардосо задержан и направлен на психиатрическую экспертизу. Мужчина настойчиво преследовал старшую дочь бывшего президента США Барака Обамы Малию, сообщает The New York Daily News.
По данным издания, 10 апреля 30-летний мужчина проник в здание в микрорайоне Трайбека, где Малия Обама проходит практику. Кардосо громко объявил 18-летней девушке о своих чувствах и предложил ей выйти за него замуж, после чего был выдворен из помещения сотрудниками Секретной службы.
Два дня спустя навязчивый поклонник появился в другом районе, поджидая девушку у выхода из дома. Охранники потребовали от ухажера прекратить преследовать Малию.
Как выяснили агенты Секретной службы, Кардосо пытался попасть в Белый дом, когда там проживала семья 44-го президента США. Теперь мужчину допросили, установив, что в его поведении есть признаки расстройства психики.
«Задержанный направлен на медицинскую экспертизу, решается вопрос о возбуждении дела», — говорится в сообщении.
Напомним, Барак Обама находился на посту президента США с 20 января 2009 года по 20 января 2017 года. Обама и его супруга Мишель воспитывают двух дочерей.