Москва, 20 апреля, 2017, 08:15 — ИА Регнум. В паре доллар/рубль сформировался хорошо заметный боковик с границами 55,80−57,60. Для того, чтобы разговоры об укреплении «американца» вошли в конструктивное русло, нужно, чтобы пара закрепилась выше 56,40. Тогда у доллара будет шанс на возвращение в область 57,00, считает старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

kremlinrus.ru Нефтерубль

Сырьевой фактор должен стать на первую половину дня для рубля основным. Минувшим вечером нефть теряла в цене порядка 4%, что слишком масштабно, чтобы оставаться в стороне. Как говорилось ранее, важно, чтобы доллар закрепился выше 56,4 — это уже реализовано.

Следующая важная цель стабилизации «американца» находится на 57,50 руб. Именно этот рубеж отделяет нисходящий тренд от переломной точки. Пробив его, доллар направится еще выше — в перспективе.

В четверг с утра рынок попробует закрепить успех вчерашнего вечера и двинуть доллар в сторону 57,0. Вероятный диапазон движения в паре доллар/рубль на день — 56,30−57,50.

Добавим, по итогам торговой сессии на Московской бирже 19 апреля курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 37 копеек (+0,65%), до 56,65 руб., курс евро укрепился на 33 копейки (+0,55%), до 60,69 руб.

Центральный банк России с 20 апреля повысил официальный курс доллара США к рублю на 20 копеек, до 56,17 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 60,26 руб., что выше предыдущего дня на 65 копеек.