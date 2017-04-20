Москва, 20 апреля, 2017, 08:11 — ИА Регнум. Российская валюта 19 апреля попала под действие нефти, и именно черное золото не позволило паре USD/RUB возобновить падение, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. Сокращение объемов коммерческих запасов в подземных хранилищах США произошло.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Но оно оказалось не таким значительным, как ожидалось. И это стало достаточным, чтобы спровоцировать волну распродаж Brent. Больше всего разочаровал бензин, который в преддверии сезона вождения должен был падать в объемах, а он вырос на 1,5 млн за прошедшую неделю». — отметила Афанасьева.

«Нефть продолжила падение после закрытия российского рынка, поэтому на открытии торгов вероятен «гэп» вверх к отметке 56,70. Однако во второй половине дня 20 апреля не исключена коррекция пары USD/RUB в район 56,20», — полагает эксперт.

По ее мнению, «здесь роль сыграет и активность экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, и вероятное восстановление спроса на нефть на столь привлекательных ценовых уровнях».

Как сообщало ИА REGNUM, на 20 апреля Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара США и евро. Доллар вырос к рублю на 19,6 копейки и составил 56,1753 рубля. Евро подорожал на 65,25 копейки — до 60,2649 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) выросла на 40,14 копейки, составив 58,0156 рубля