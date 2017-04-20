Киев, 20 апреля, 2017, 08:11 — ИА Регнум.

Cекретарю Союза журналистов России Ашоту Джазояну запретили въезд на Украину на три года, передает Независимый медиа-профсоюз со ссылкой на департамент защиты национальной государственности СБУ.

Aleksandr Plyushchev Журналист и кинорежиссер Ашот Джазоян

Эту информацию ИА REGNUM подтвердил сам Джазоян.

Согласно сообщению, решение о запрете было принято Службой безопасности Украины 18 января 2017 года.

Российскому журналисту запретили въезжать на Украину «в интересах обеспечения национальной безопасности Украины», пишет издание.

Напомним, Ашот Джазоян (1954) — советский, российский и армянский журналист, режиссер и сценарист документального кино. Он также является председателем медиаконгресса «Содружество журналистов», с 2008 года — секретарь Союза журналистов России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запреты на въезд российским политическим и культурным деятелям регулярно принимаются Украиной для «обеспечения национальной безопасности».

Особенно это касается лиц, посетивших Крым, который Украина считает «оккупированной территорией». По мнению властей Киева, все, кто посетил Крым без разрешения правительства Украины, нарушают украинское законодательство.

Одним из последних случаев стал запрет на въезд на Украину Юлии Самойловой, российской певице, которая должна была участвовать в песенном конкурсе «Евровидение-2017».

Европейский вещательный союз (ЕВС) осудил такое решение, назвав его политизированным, и заявил, что Самойлова не представляет угрозу национальным интересам Украины.

Тем не менее, дальше этого не пошло — ЕВС оставил решение о фактическом запрете России участвовать в культурном мероприятии «на усмотрение украинской власти».