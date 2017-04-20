Париж, 20 апреля, 2017, 08:03 — ИА Регнум.



ElleEKay Цыпленок

Художнику-акционисту Абрааму Пуаншевалю, согревающему теплом собственного тела куриные яйца, удалось произвести на свет живого цыпленка. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Перфоманс проходит с конца марта в специальной застекленной витрине Парижского музея современного искусства. Первый цыпленок вылупился из яйца 18 апреля.

Мужчина высиживает яйца при помощи специально созданного им столика. Конструкция предназначена для того, чтобы художник случайно не повредил яйца.

Задача Пуаншеваля — находиться около яиц круглые сутки, он может сделать только один 30-минутный перерыв за 24 часа. Рацион художника включает большое количество имбиря — это необходимо для поддержания высокой температуры тела, по меньшей мере 37 градусов Цельсия.

По данным телеканала, вылупляющиеся цыплята будут оставаться в музее 72 часа. Затем их отвезут на ферму отца художника. Представитель музея отмечает, что участие в перфомансе дается Пуаншевалю очень тяжело.

В начале марта завершилась другая акция художника — Пуаншеваль на протяжении недели находился внутри полого камня весом 12 тонн. Все это время мужчина не выходил из глыбы и питался пюре, вареными фруктами и сушеным мясом. Еду ему передавали через специальные отверстия.