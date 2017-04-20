Петропавловск-Камчатский, 20 апреля, 2017, 08:01 — ИА Регнум. Предприимчивые владельцы бесплатных земель на Камчатке по-своему распорядились гектаром. Так, в соцсетях появились объявления о продаже участков по 2,5 млн рублей за 10 соток, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Гектар

Продажа земельных участков, полученных по закону о «дальневосточном гектаре», является незаконной, так как данная земля может быть передана в пользование только через пять лет и то при соблюдении определенных условий, пояснил корреспонденту ИА REGNUM замминистра имущественных отношений Камчатки Владимир Балакаев, комментируя появившиеся в социальных сетях объявлений.

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В частности дачники в Елизовском районе заявили, что долго пытались получить гектар рядом со своими участками, но им их якобы не дали. Потом появились предприниматели, которым удалось получить землю. Дачники утверждают, что после этого в интернете начали находить объявления о продаже участков на этом гектаре по 2,5 млн рублей за 10 соток. Однако сейчас этого объявления уже нет.

Владимир Балакаев отметил, что гектар даётся желающему в безвозмездное пользование на 5 лет. «За эти 5 лет заявитель должен определить проект, который он хочет реализовать на этой земле и воплотить его в жизнь. Только тогда гражданин получает этот земельный участок в собственность. После этого, в рамках действующего законодательства РФ, у него появляется законное право по продаже, передаче в наследство и так далее. На сегодня земельный участок остаётся государственным», — подчеркнул замминистра.

По поводу конкретного дачного товарищества, рядом с которым и был получен предпринимателями гектар земли, Балакаев сказал, что его границы еще будут проверяться. Дело в том, что дачники пожаловались и на то, что границами этого гектара перекрывается один из проездов. Замминистра не исключил, что это могло произойти — не исключена ошибка, связанная с погрешностью карт и некорректной работой системы. Поэтому границы будут проверять и если участок действительно перекрывает проезд, границы, возможно, изменят.

Как сообщало ИА REGNUM, за период реализации Закона о «дальневосточном гектаре» в уполномоченные органы Камчатского края поступило 3143 заявки, многие из которых в настоящее время находятся на рассмотрении. В безвозмездное пользование гражданам предоставлены земельные участки общей площадью порядка 690 гектаров.