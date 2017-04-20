Шанхай, Китай, 20 апреля, 2017, 08:01 — ИА Регнум.



Volvogroup.com Электоавтомобиль VOLVO

Volvo в 2019 году произведет свой первый автомобиль в Китае, об этом сообщили представители компании на проходящем в Шанхае автосалоне, передает портал Automotive News.

Автомобиль будет построен на основе компактной модульной архитектуры CMA, которую компания разработала совместно с Lynk & CO.

Как пояснил генеральный директор Volvo Хакан Самуэльсон, это будет совершенно новый автомобиль.

«Мы надеемся, что стиль кузова автомобиля будет иметь глобальное признание. Мы начнем производство только с аккумуляторной версии, варианты с двигателем внутреннего сгорания могут появиться позже», — рассказал Самуэльссон.

Также глава компании пояснил, что Китай является логичным выбором производственной площадки, поскольку власти страны призвали автопроизводителей делать больше электромобилей и Volvo поддерживает их в этом стремлении.

Volvo — шведский автомобильный концерн, штаб-квартира компании располагается в городе Гётеборг. Она основана в 1915 году. Ранее глава компании Хакан Самуэльсон заявлял, что будущее автопрома за электромобилями.