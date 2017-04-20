Москва, 20 апреля, 2017, 07:57 — ИА Регнум. Консорциум Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и партнеров договорился о покупке у «ВТБ Капитала» 25% акций в кипрской компании Thalita Trading, которой принадлежит управляющая компания аэропорта «Пулково» «Воздушные ворота северной столицы». Об этом, как передают «Ведомости», рассказал федеральный чиновник и подтвердил человек, близкий к одной из сторон сделки.

Nastya2014 Аэропорт Пулково

«Консорциум РФПИ и партнеров подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о покупке пакета в аэропорте «Пулково», — говорится в сообщении.

В результате сделки консорциум, возглавляемый РФПИ, будет владеть 25% акций, «ВТБ капитал» — 25,01%, другие совладельцы Thalita — немецкая Fraport (25%) и катарский суверенный фонд QIA (24,99%).

19 апреля пресс-служба ООО «Воздушные Ворота северной столицы» — управляющей компании аэропорта сообщила ИА REGNUM, что петербургский аэропорт «Пулково» за первые три месяца 2017 г. обслужил 2 899 040 пассажиров, что на 25,3% превышает показатель за аналогичный период 2016 года.

Заметный вклад в рост пассажиропотока дали международные авиаперевозки.

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