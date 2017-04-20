Лондон, 20 апреля, 2017, 07:59 — ИА Регнум. Британский фунт подскочил в апреле до самого высокого уровня с начала декабря 2016 года, сообщил Der Spiegel.

Petr Kratochvil Фунт стерлингов

Утром 19 апреля фунт стерлинга держался на отметке 1,2766 доллара. Это — самый высокий показатель с 6 декабря предыдущего года, когда курс не превышал отметки 1,25 доллара.

Скачок произошел в связи с объявлением премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о досрочном проведении парламентских выборов 8 июня.

Политик объясняет это тем, что для Brexit стране нужен стабильный парламент и сильное правительство.

19 апреля парламент одобрил предложение Терезы Мэй. Для этого потребовалось две трети голосов членов законодательного органа.

В связи с ростом фунта стерлингов МВФ прогнозирует рост британской экономики в 2017 году на 2%. Эксперты считают, что экономика Соединенного Королевства будет расти в текущем году быстрее, чем в других странах ЕС.