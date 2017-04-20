В горных районах Камчатки ожидается сход лавин
Петропавловск-Камчатский, 20 апреля, 2017, 07:57 — ИА Регнум.
Повышенная опасность схода лавин по горным территориям Камчатки объявлена региональным противолавинным центром с 21 по 23 апреля, сообщили 20 апреля в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.
«Из-за повышенной опасности схода лавин по горным территориям Камчатским региональным противолавинным центром объявлено штормовое предупреждение», — сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что штормовое предупреждение объявлено на период с 21 по 23 апреля. Лавины могут сойти с вулканов Авачинский, Вилючинский, Козельский и Корякский.
Также опасность существует в горных территориях Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка) районов. Это касается и территории Кроноцкого заповедника, Быстринского, Мильковского, Усть-Камчатского муниципальных районов и Петропавловск-Камчатского городского округа.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 апреля на Камчатке на Вилючинском вулкане сошла лавина. МЧС начал поиск людей, которые могли казаться под лавиной.
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13 апреля МЧС Камчатского края сообщало, что мощный охотоморский циклон принес в регион большое количество мокрого снега. Лавинная опасность была объявлена с 14 по 16 апреля.