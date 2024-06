Вашингтон, 20 апреля, 2017, 07:43 — ИА Регнум.



Руководство телеканала Fox News, распрощавшееся с популярным политическим обозревателем Биллом О'Райли, удалило его имя из названия программы. Теперь вместо шоу «Фактор О'Райли» (The O'Reilly Factor) на канале выходит передача «Фактор» (The Factor), сообщает The Hill.

Первый выпуск The Factor вышел в эфир в то же время, когда прежде демонстрировалась авторская программа О'Райли. При этом имени прежнего комментатора на заставках уже не было, а шоу вела Дана Перино.

В финале программы Перино отметила, что коллеги желают О'Райли всего наилучшего. «Он невероятно талантливый ведущий, поднявший планку для интервьюеров во всем мире», — сказала она.

Журналиста уволили с Fox News после того, как телеканал был вынужден выплатить $13 млн за урегулирование сексуального скандала. Ранее несколько коллег О'Райли обвинили его в домогательствах, и компании пришлось платить компенсации, чтобы женщины не обращались в суд.

Напомним, в феврале 2017 года в интервью с президентом США Дональдом Трампом Билл О'Райли назвал «убийцей» российского президента Владимира Путина. Трамп парировал тем, что спросил, уверен ли журналист в невинности США, и добавил, что с Россией лучше дружить.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова О'Райли в адрес Путина «недопустимыми и оскорбительными», добавив, что столь уважаемой телекомпании стоило бы принести извинения за инцидент. Однако О'Райли дал понять, что извиняться не собирается. Он сообщил, что работает над извинениями, однако этот процесс может продлиться примерно до 2023 года.

Песков в ответ заметил, что Кремль очень «добрый и очень терпеливый». «Поставим заметку в календаре на 2023 год и вернемся к нему с этим вопросом», — заявил пресс-секретарь главы государства. Он отметил также, что молчание редакции канала в этой ситуации характеризует Fox News «с плохой стороны».

