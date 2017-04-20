Рим, 20 апреля, 2017, 07:40 — ИА Регнум.

«Те, кто хочет распространить демократию, любят войну», — утверждает журналист итальянского аналитического онлайн-издания Linkiesta. it Фулвио Скальоне. Яркий тому пример — то, что происходит с плохим Дональдом Трампом.

Fl295 GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast

Журналист считает, что демократический истеблишмент США и часть республиканцев, объединенные на практике единственной внешней политикой США на протяжении десятилетий, так называемым экспортом демократии, «сами себя обули в кандалы».

И все началось с «историии незаконных отношений с Россией Владимира Путина, которая довела Трампа, законно избранного президента, почти до свержения». «Это как если бы наши секретные службы и полиция начала расследование против президента, общаясь с парламентом и гражданами и раздавая интервью в газетах», — восклицает автор и предлагает не называть Трампа политически наивным дураком. «Он (Трамп) понял урок и теперь держит нос по ветру». Доказательства. Сначала Трамп воспользовался предполагаемой химической атакой Башара Асада, чтобы сбросить немного ракет на Сирию и повысить свой голос в диалоге с Россией. Затем использовал одну из 16 супербомб из арсенала США, чтобы ударить по боевикам в Афганистане. Наконец, он перенес свой флот к берегам Северной Кореи и направил своего заместителя, Майка Пенса, в Южную Корею, чтобы дать понять, что США более чем готовы к вооруженному вмешательству. «Это один из старых методов «превентивных войн», так рентабельных в годы Джорджа Буша — младшего», — утверждает Фулвио Скальоне.

Главная мысль автора такова: все, что делает Трамп на международной арене, — чистой воды театр. Ракетный обстрел сирийской авиабазы был осуществлен после предупреждения русских, были нанесены небольшие повреждения, и почти половина из ракет не попала в цель. Супербомба взорвалась в Афганистане, погибли несколько повстанцев, но не изменилось ни на капельку положение вещей. В течение многих лет талибы и компания делят сферу влияния, законное правительство теперь контролирует столицу Кабул. Ситуация остается критичной, американцы не могут уйти, в 2016 году, по данным Юнисфер, в Афганистане был рекорд жертв среди гражданского населения с 2001 года. Но, конечно же, супербомба, наделала много шума.

И потом есть Северная Корея. «Действительно ли Трамп осмелится провести военный переворот во дворе дома Китая? Или опять же это фантастика?» Журналист утверждает, что Трамп просто делает своего рода ужасное и яростное лицо для внутреннего использования и общественного потребления.

«И тем не менее президент США достиг своей цели. Начав стучать в бубен войны, Трамп, вдруг, стал симпатичен каждому. Для неоконсерваторов-республиканцев, которые бомбами и войнами всегда жили. Для неоконсерваторов-демократов, которые приносят демократию и не обращают внимания на количество жертв. Газеты и телевидение радуются: вернулась страна, которая является полицейским всего мира и воспитывает всех». «Президент изоляционист, националист и исламофоб, который ведет мир к гибели, исчез, чтобы освободить место для лидера, который отвечает за планетарные проблемы. Конечно, мы можем быть на пороге Третьей мировой войны, или, по крайней мере, огромного контраста между США, Россией и Китаем, но кого это заботит?»

Все, что три недели назад в словах Трампа ассоциировалось с тревогой, сегодня — обычные мелочи. Мусульманский запрет? Забыли. Стена на границе с Мексикой? Подумаешь! Денонсация международных торговых договоров? «Никого не волнует. Времена Буша и Обамы, как отмечает издание, по сравнению с временами Трампа, просто детская игра, учитывая и тот факт, что в один миг перед военной инициативой прекратились шествия и демонстрации против Трампа. Значит, кто-то их организовал и они не были такими уже стихийными?»

«Трамп понял это и отрегулировал поведение соответствующим образом. Настоящую супербомбу он сбросил на головы тем, кто еще верит в сказки», — поводит итог Linkiesta.