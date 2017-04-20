Украина, 20 апреля, 2017, 07:37 — ИА Регнум.



Torange.biz ЖКХ

Из-за задолженности в Мариуполе отключат горячую воду до октября, заявил мэр города Вадим Бойченко на сессии горсовета, передает пресс-служба городской администрации.

Согласно сообщению пресс-службы, горячую воду отключат до 15 октября, однако возможно и более длительное отключение — до конца года.

Такая ситуация возникла из-за огромных долгов города за газ, сказал Бойченко. По его словам, задолженность «Мариупольтеплосети» на данный момент составляет 780 млн гривен ($29 млн) с учетом того, что за 2016 год уже было погашено 70 млн гривен ($2,6 млн).

Глава Мариуполя отметил, что долг может уменьшиться до 480 млн гривен ($17,9 млн), если город попадет в программу реструктуризации долга на 5 лет. В этом случае городу спишут все проценты и начисления, говорит мэр.

Также в пресс-службе добавили, что город уже исчерпал лимиты на газ, и теперь «его придется воровать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, долги украинцев за ЖКХ продолжают расти. Согласно данным Государственной службы статистики Украины, в феврале долги населения за ЖКХ увеличились на 6,7% по сравнению с январем.

Отмечается, что среди всех начисленных платежей за февраль население оплатило только 88,8%, неуплаченные платежи составили 2,45 млрд гривен ($91,5 млн).

Всего граждане Украины задолжали не менее 19,5 млрд гривен ($730 млн) за услуги ЖКХ.

Напомним, социально-экономический кризис начался на Украине после государственного переворота в 2014 году и прихода к власти украинских националистов.