Якутск, 20 апреля, 2017, 07:40 — ИА Регнум. ООО «Якутская алмазная компания» 17 апреля признана Якутским арбитражным судом финансово несостоятельной. В отношении неё введено конкурсное производство сроком до 17 октября 2017 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на резолютивную часть решения инстанции.

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Исполняющим обязанности конкурсного управляющего должника назначен член ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» Игорь Леташа. Таким образом, окончена процедура наблюдения, введённая в отношении Якутской алмазной компании, деятельность организации фактически остановлена, имущество находится под арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, с иском в адрес Якутской алмазной компании обратилась бельгийская фирма VITRAAG b.v.b.a. в декабре 2015 года, требуя взыскать с неё сумму в 106,6 тысяч долларов и 38,8 тыс. рублей госпошлины. Процедура наблюдения по заявлению была введена 31 мая 2016 года.

Напомним, ранее была признана банкротом ювелирная компания Якутии ООО «Уай Ди Си». Конкурсное производство по ней было введено до 11 августа 2016 года.