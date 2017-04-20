Вашингтон, 20 апреля, 2017, 07:25 — ИА Регнум. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Иран в подрыве интересов США в Сирии, Йемене и Ливане, а также возложил на него ответственность за многочисленные конфликты, сообщает Associated Press.

Redstate.com Рекс Тиллерсон

Тиллерсон назвал Иран «мировым лидером» в области финансирования терроризма. В частности в Сирии Тегеран «поддерживает режим Асада» и поставляет оружие, финансирование и тренинг иностранным боевикам, в частности курдам, в этой стране.

Кроме того, Тиллерсон напомнил об «атаках» Ирана на Израиль и поддержке движению ХАМАС и «другим палестинским террористическим организациям». В Йемене же, по мнению Вашингтона, Тегеран помогает группировкам хуситов. Что касается самих США и их интересов, то Иран нарушает их, осуществляя кибератаки на США и их партнеров.

«У Ирана есть потенциал пройти тот же путь, что и у Северной Кореи, и миру придется с этим иметь дело», — заявил глава Госдепа США, уточнив, что США хотели бы избежать подобной ситуации, когда Вашингтон убеждается, что «стратегическое терпение» является неудачным подходом.

Всеобъемлющая политика в отношении Тегерана требует учета всех угроз, которые он несет, «ясно, что их много». При этом Иран имеет шансы в будущем стать ядерным государством, несмотря на всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе.

Сама по себе ядерная сделка, на которую пошли с Ираном, отражает «неудачный подход в прошлом», игнорируя «другие угрозы, источником которых является Иран».

Накануне президент США Дональд Трамп поручил Совету национальной безопасности провести оценку соглашения по ядерной программе Ирана на предмет соответствия его интересам США.

В тот же день министр финансов США Стивен Мнучин заявил в интервью британской газете Financial Times об усилении санкций США, действующих в отношении Северной Кореи, Сирии и Ирана.

Мнучин напомнил, что ранее на Иран были наложены санкции, связанные с нарушением прав человека. Теперь же, по его словам, Тегеран ждут новые ограничения, не имеющие отношения к ядерной программе страны.