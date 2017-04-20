Москва, 20 апреля, 2017, 07:19 — ИА Регнум. Указы президента России от 2012 года выполняются в Чечне. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин во время встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

kremlin.ru Владимир Путин и Рамзан Кадыров

«То, что Вам (властям Чечни) удается выполнять указы президента России от 2012 года, — очень важно, — цитирует Путина пресс-служба Кремля. — У вас средний уровень в системе образования, я так понял, достиг указного уровня, средний по региону, по экономике региона».

При этом Путин добавил, что руководству Чечни надо обратить внимание на решение вопроса безопасности и борьбы с терроризмом.

«Было нападение на часть Росгвардии, поэтому вопросы еще не все, видимо, решены, — говорит президент РФ. — Но все они, безусловно, решаются, я вижу, что они решаются, и хорошо. И делать это, конечно, нужно на базе развития экономики и социальной сферы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 марта 2017 г. в Чечне в районе станицы Наурская произошло нападение членов НВФ на воинскую часть Росгвардии. В результате боестолкновения были нейтрализованы 6 членов НВФ. У двоих из них были обнаружены муляжи поясов смертников.

Отмечалось, что в ходе перестрелки с бандитами погибли шестеро бойцов Росгвардии, еще трое получили ранения.

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