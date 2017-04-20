Один из лидеров АдГ удивлен отказом Петри возглавлять партию на выборах
Берлин, 20 апреля, 2017, 07:08 — ИА Регнум. Один из лидеров «Альтернативы для Германии» Йорг Мойтен был удивлен отказом своей коллеги, также лидера АдГ, Фрауке Петри возглавить партию на парламентских выборах, сообщает Der Spiegel.
19 апреля Петри объявила в своем обращении, что не будет бороться за пост председателя партии в ходе выборов в бундестаг из-за постоянных разногласий внутри партии.
«Ни одна, ни в групповом составе я не буду участвовать в этом деле», — отметила Петри, ссылаясь на провокации в ее сторону и недоверию со стороны членов партии к ее лидерству.
«Госпожа Петри и ее заместитель Александр Гауланд — хорошая команда, которая могла бы возглавить нашу партию на выборах», — поясняет Мойтен.
Член правления АдГ Дирк Дризанг похвалил Петри за ее отказ, отметив, что сейчас партия нуждается в сильном лидере, который будет отдавать силы на становление стабильности и понимания внутри самой партии.
«Я бы хотел уточнить, что с отказом возглавлять фракцию АдГ на выборах, госпожа Петри все еще остается председателем партии», — отмечает Дризанг.
22 апреля в Кёльне состоится партийный съезд «Альтернативы для Германии», на котором должно решиться, кто возглавит партию на парламентских выборах.