Берлин, 20 апреля, 2017, 07:08 — ИА Регнум. Один из лидеров «Альтернативы для Германии» Йорг Мойтен был удивлен отказом своей коллеги, также лидера АдГ, Фрауке Петри возглавить партию на парламентских выборах, сообщает Der Spiegel.

Olaf Kosinsky Съезд партии Альтернатива для Германии

19 апреля Петри объявила в своем обращении, что не будет бороться за пост председателя партии в ходе выборов в бундестаг из-за постоянных разногласий внутри партии.

«Ни одна, ни в групповом составе я не буду участвовать в этом деле», — отметила Петри, ссылаясь на провокации в ее сторону и недоверию со стороны членов партии к ее лидерству.

«Госпожа Петри и ее заместитель Александр Гауланд — хорошая команда, которая могла бы возглавить нашу партию на выборах», — поясняет Мойтен.

Член правления АдГ Дирк Дризанг похвалил Петри за ее отказ, отметив, что сейчас партия нуждается в сильном лидере, который будет отдавать силы на становление стабильности и понимания внутри самой партии.

«Я бы хотел уточнить, что с отказом возглавлять фракцию АдГ на выборах, госпожа Петри все еще остается председателем партии», — отмечает Дризанг.

22 апреля в Кёльне состоится партийный съезд «Альтернативы для Германии», на котором должно решиться, кто возглавит партию на парламентских выборах.