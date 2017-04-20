Пекин, 20 апреля, 2017, 06:26 — ИА Регнум. Курс китайской национальной валюты опустился 20 апреля до 6,8792 юаней за доллар США, сообщает агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Юань значительно просел, уступив доллару 128 базисных пунктов. При этом, днем ранее он столь же стремительно укрепился, прибавив 185 пунктов. Таким образом, китайская валюта находится в постоянном колебании, которое властями Поднебесной объясняется затяжной финансовой реформой, начатой еще в 2015 году.

Напомним, что помимо реформы на курс юаня влияет также неэффективная инвестиционная деятельность со стороны некоторых китайских инвесторов, неосмотрительно вкладывающих деньги за рубеж, в связи с чем происходил отток капитала, что официально было признано китайскими властями, и объявлено о борьбе с подобного рода «нерациональными» действиями. Стоит также отметить, что в рамках вышеуказанной реформы, Китай совершенствует методику расчета паритетного курса китайской валюты к американскому доллару и структурно реформирует модель национальной экономики.