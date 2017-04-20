Москва, 20 апреля, 2017, 06:15 — ИА Регнум.



Mil.ru Гуманитарная помощь Алеппо

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон 19 апреля провели семь гуманитарных акций в сирийских провинциях Алеппо и Латакия. Об этом говорится в сообщении центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В городе Алеппо — в районах Аль-Инь-Зарат, Баедин, Аль-Сукари, Аль-Маади, Старый Алеппо и Хай Тешрин — жителям было передано 600 продовольственных наборов, тысяча порций горячей еды и 1,2 тонны хлеба.

Жителям населённого пункта Тишрин провинции Латакия передано 250 продовольственных наборов.

Сообщается, что всего за сутки гуманитарную помощь получили 2323 человек. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 7,9 тонны.

Кроме этого, российскими самолётами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор была доставлена 21 тонна продовольствия, полученного сирийскими властями по линии ООН.

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