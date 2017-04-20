Хабаровск, 20 апреля, 2017, 06:21 — ИА Регнум. В Нанайском, Амурском районах и районе имени Лазо Хабаровского края 20 апреля возникло сразу 4 лесных пожара. По данным специалистов основной причиной возгораний остаётся человеческий фактор, передает корреспондент ИА REGNUM.

TBIT Пожар в лесу

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«Гроз в это время года еще не бывает. Очевидно, что лес подожгли местные жители», — сообщил начальник отдела охраны и защиты лесного фонда регионального управления лесами Сергей Бутин.

В настоящее время 3 пожара потушены. На ликвидации огня работали 50 человек, было задействовано 8 единиц спецтехники. Четвертое возгорание, в Нанайском районе, локализовано, пожарные рассчитывают справиться с ним уже в ближайшие часы.

Распоряжением губернатора Хабаровского края в 5 районах региона введен особый противопожарный режим. За его нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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Как сообщало ИА REGNUM, в целях предотвращения лесных пожаров в регионе распоряжением губернатора введен полный запрет на сжигание сухой травы. Главной и на сегодняшний день единственной причиной возникновения лесных пожаров является человеческий фактор — скучающие дети поджигают траву на лесных опушках, рыбаки, отдыхающие разводят костры, которые забывают потушить.