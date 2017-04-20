Киев, 20 апреля, 2017, 06:07 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Глава «Украинской ассоциации по связям с общественностью» (UAPR), объединяющей ведущих украинских PR-специалистов, Ярына Ключковская рассказала в соцсети Facebook о деталях посещения президентом Украины Петром Порошенко пасхального богослужения в униатском храме в Киеве.

«Подходя к церкви, обратили внимание, сколько людей ожидает на улице. Вблизи ответ стал очевидным, как и тот факт, что автомобилям не позволили парковаться возле церкви», — пишет Ключковская.

Внутри храма, по её словам, люди «с характерным выражением, в чёрных куртках и с пружинками в правом ухе» заняли лавочки в первом ряду, разместив на них таблички «не занимать». После полуночи в храм зашли операторы, которые заняли определённые позиции в зале.

Позднее, по словам Ключковской, один из охранников, которые «полукругом, повернувшись спиной к алтарю, обступили президента с семьёй», подошёл к иконе перед алтарём и протёр её тампоном со спиртом. «Камеры работали, президентская семья крестилась, целовала икону», — пишет она.

Сообщается, что семья президента Украины присутствовала на литургии 15−20 минут, после чего вся делегация покинула храм.

«Я всё понимаю: война, меры безопасности. Но для чего эта показуха?.. — отмечает Ключковская. — Я убеждена, что экскурсия ночными храмами, в организации которой задействовано, вероятно, сотни людей, не имеет никакого отношения к вере, и имеет всякое отношение к пустой показухе, которую у нас почему-то принято называть «политическим пиаром».