Гонконг, Китай, 20 апреля, 2017, 05:40 — ИА Регнум.



23yy.com Юань

Количество мультимиллионеров с состоянием свыше 10 млн гонконгских долларов (около $1,3 млн) составило 59 тыс. человек в 2016 году, сообщает 20 апреля газета China Daily со ссылкой на информацию гонконгского Citibank.

Citibank в рамках исследования провел телефонный опрос 3770 богатых людей в возрасте от 21 до 79 лет. Опрос проводился с октября 2016 года по февраль 2017 года.

Согласно его результатам, средний возраст мультимиллионеров составляет 58 лет, а 20% из них не женаты. 47% респондентов трудоустроены, а 53% либо на пенсии, либо ведут личный бизнес. Средний объем ликвидных активов гонконгского мультимиллионера составляет 20 млн гонконгских долларов.

По распределению ликвидных активов 36% денежных средств приходятся на наличность и депозиты, 27% вложены в акции, 18% вложены в инвестиционные фонды, а еще 12% хранятся в виде облигаций.

В среднем гонконгский мультимиллионер тратит 31,3 тыс. гонконгских долларов в месяц на образование детей. Кроме того, он готов выделить до 500 млн гонконгских долларов на финансовую помощь детям в вопросе покупке собственности, утверждается в исследовании.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Исследовательский институт Хужунь опубликовал результаты опроса, проведенного среди богатейших жителей КНР. В исследовании были задействованы почти 450 жителей Китая, чье состояние превышает 10 млн юаней ($1,45 млн). По результатам опроса стало ясно, что более 90% китайских миллионеров уверены в национальной экономике Китая. Лишь 9% опрошенных усомнились в будущем китайской экономики.