Стамбул, Турция, 20 апреля, 2017, 05:13 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

В Турции не прекращаются массовые демонстрации: сотни противников Эрдогана выходят на улицы, чтобы выразить свое недовольство результатами референдума, сообщает Der Focus.

Митинги начались вечером 16 апреля, когда стало известно: Турция становится президентской республикой, полномочия президента расширяются, а в конституцию вводятся 18 поправок.

Согласно результатам референдума, всего 51,4% турок проголосовали за данные изменения. В немецких СМИ часто применяют определение «скудное» большинство, имея в виду тех, кто проголосовал за проведение конституционной реформы.

Демонстранты обращаются с критикой в адрес Эрдогана, а также избирательной комиссии, обвиняя ее в нечестности. После проведения референдума благодаря отчетам международных наблюдателей из ОБСЕ и ПАСЕ стало известно, что в ходе голосования было нарушено много правил.

Например, множество «проправительственных» бюллетеней отправляли на подсчет голосов без штампа, накануне голосования были задержаны противники Эрдогана, которые не смогли из-за этого отдать свой голос и т. д.

Массовые протесты прошли в крупных городах Турции. 19 апреля в Стамбуле люди вышли на улицы с таблицами «Эрдоган — вор и убийца», в районе Бешикташ насчитывалось 1,5 тысячи митингующих, 38 из них были арестованы.