Нью-Йорк, США, 20 апреля, 2017, 05:00 — ИА Регнум.



(stephan) Флаги КНДР

Совет безопасности ООН не смог принять заявление с осуждением очередного ракетного испытания в КНДР из-за нежелания США включить в документ призыв к урегулированию ситуации на Корейском полуострове через диалог. Об этом говорится в комментарии, распространённом пресс-службой постоянного представительства России при ООН, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы глубоко удивлены появившимися сообщениями о том, что российская делегация якобы заблокировала проект заявления СБ ООН для прессы с осуждением произведенного Пхеньяном 15 апреля ракетного пуска», — отметили в российском представительстве.

В дипмиссии подтвердили, что такой проект действительно был внесён делегацией США 19 апреля, однако российская сторона обратила внимание на то, что «предложенный документ содержал ряд ранее несогласованных формулировок, обычных для осуждения произведенных КНДР ракетных испытаний».

«В частности, из стандартного текста были удалены слова «через диалог» (through dialogue) применительно к поиску путей урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Как известно, эти слова являются цитатой из пункта 48 последней резолюции СБ ООН 2321 по санкциям в отношении КНДР, единогласно принятой советом в 2016 году. Более того, раньше никаких сомнений у американской делегации эта формулировка не вызывала», — говорится в комментарии.

«Когда мы потребовали восстановления этого «согласованного языка», имеющего важное политическое значение, выразив готовность к дальнейшей работе с авторами проекта, делегация США без объяснения причин свернула работу над документом, заявив о том, что Россия «заблокировала» заявление для прессы», — пояснили в постпредстве.

Как передавало ИА REGNUM, 15 апреля КНДР провела очередное испытание баллистической ракеты, которое, по данным Пентагона, оказалось неудачным. Сообщалось, что ракета взорвалась практически сразу после старта.

Запуск ракеты был произведён на фоне серьёзного обострения ситуации на Корейском полуострове. Рост напряжённости начался после того, как США в начале апреля сосредоточили ударную военно-морскую группировку у берегов КНДР, заявив о намерении противодействовать разработкам баллистических ракет и ядерным испытаниям Пхеньяна.