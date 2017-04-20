Пекин, 20 апреля, 2017, 05:13 — ИА Регнум. Более 220 городов Китая запустили кампанию популяризации чтения среди населения, передает 19 апреля агентство «Синьхуа».

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Заместитель главы Государственной администрации прессы, публикаций, радио, кино и телевидения Китая У Шанчжи призвал местные власти и общественные институты провести кампанию с полной отдачей.

Согласно статистики администрации, китайцы читают в среднем в 2016 году прочитали 7,86 книг на душу населения, из которых порядка 3,21 приходится на электронные книги. Кроме того, было установлено, что 68,2% взрослых читают с электронного носителя, а 58,8% читают бумажные книги.

Отметим, что по версии международного института маркетинговых исследований GfK, проводившего интернет-опрос, было установлено, что Китай является самой читающей страной в мире. После него следует Россия. На третьем и четвертом местах расположились Испания и Италия соответственно, а США заняли лишь пятое место.