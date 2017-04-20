Берлин, 20 апреля, 2017, 04:47 — ИА Регнум.



Olaf Kosinsky Съезд партии Альтернатива для Германии

Фрауке Петри отказалась представлять партию «Альтернатива для Германии» на парламентских выборах. Об этом политик сообщила 19 апреля в своем видеообращении, пишет Der Spiegel.

«Внутри партии присутствуют серьезные разногласия, в том числе по кадровым вопросам. Мы не можем действовать согласно единой стратегии с осени 2015 года, вместо этого — постоянные провокации», — объясняет Петри.

Политик считает, что беспорядки внутри АдГ привели к потере голосов избирателей: осенью 2015 года партия заручалась поддержкой 30% граждан Германии, в настоящее время — 14%.

«Причиной критики госпожи Петри стало ее стремление изменить фундаментальные принципы партии и взять курс на формирование новой, улучшенной стратегии, — добавляет заместитель председателя Александр Гауланд. — Как оказалось, нашлось много противников каких-либо преобразований, в сторону Петри посыпались обвинения и провокации».

Противники Петри считают, что на посту председателя партии она действует, не считаясь с мнением остальных членов.

22 апреля в Кёльне состоится съезд партии «Альтернатива для Германии», на котором должно решиться: кто возглавит партию на парламентских выборах.