Якутск, 20 апреля, 2017, 04:32 — ИА Регнум. В своём выступлении в Госдуме 19 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ограничился победными реляциями, забыв упомянуть о проблемах. Так прокомментировал отчёт председателя федерального правительства депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов, проведя параллель с фразой «Всё хорошо, прекрасная маркиза», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Им не хватает хлеба Пусть едят пирожные

В частности парламентарий показал обратную сторону медали на Дальнем Востоке. По словам Дмитрия Медведева, люди туда едут, программы работают, а фактически — в Якутии, например, растёт безработица, снижается уровень жизни северян, падают зарплаты дальневосточников.

«Об этом не прозвучало ни слова, чтобы не пострадала благостная картинка. В итоге всё выступление победными реляциями и ограничилось: впрочем, от премьера ждать ничего и не приходится, давно известно. Нет, я не рассчитывал на «откровения» в этом докладе, но, даже несмотря на это, ничего не услышал», — отметил Федот Тумусов, разочарованный выступлением премьер-министра.

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Комментируя слова Медведева о том, что в стране все хорошо (экономика растет, с санкциями справляемся, идёт импортозамещение в лекарственной сфере, растёт продолжительность жизни), депутат подчеркнул, что «нельзя объявлять своими заслугами то, к чему не имеешь отношения».

«Рост продолжительности жизни, как и в целом демография, не связаны с деятельностью правительства Медведева, как не связана с ней погода и миграции птиц. Это все длинные волны, измеряемые десятилетиями. Ровно то же и с экономическим ростом, который, на самом деле, колеблется в рамках 1,5−2%. Если бы даже ничего не делать — цифры и были бы такими. Это не рост, а стагнация», — уверен Федот Тумусов.

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«И второе, главное: где разговор о проблемах? Если их демонстративно не замечать, то не получится их решить. Зачем приходить в Думу с бравурной статистикой, если все мы знаем, что это лишь одна сторона медали? Мы должны обсуждать вызовы и проблемы, а не хвалить друг друга, рассказывая, что у «прекрасной маркизы все хорошо».

«За исключением пустяка», — также считает парламентарий. По его мнению было бы более честно, например, говоря о росте объёма производства отечественных лекарств, упоминать об общем спаде покупок лекарств в аптеках, и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, выступая с отчётом перед Госдумой РФ Дмитрий Медведев рассказал, что на Дальнем Востоке сократилась убыль населения, а промышленное производство растёт. Премьер-министр также обратил внимание на то, что уже 11 тысяч человек взяли гектары в ДФО, и сделал вывод: «Это означает, что у людей проснулся интерес к работе в этом регионе, и они готовы ехать трудиться».

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