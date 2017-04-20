Вашингтон, 20 апреля, 2017, 03:35 — ИА Регнум.



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Центральное разведывательное управление США разыскивает в рядах своих сотрудников тех, кто мог выступать информатором разоблачительного сайта WikiLeaks, передаёт CBS News.

Как сообщили источники телеканала, знакомые с ходом расследования, которое проводится совместно с ФБР, спецслужбы разыскивают инсайдера — либо сотрудника ЦРУ, либо подрядчика, который имеет физический доступ к секретным материалам.

ЦРУ официально не раскрывает информацию о том, когда материалы были похищены и каким образом это произошло. Отмечается, что значительная часть этих данных была классифицирована надлежащим образом и хранилась в высокозащищённом отделе ЦРУ, между тем источники утверждают, что доступ к материалам имели сотни человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта портал WikiLeaks опубликовал около 9 тысяч секретных документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети американского Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Вирджинии.

Из документов следует, что спецслужбы США имеют возможность использовать уязвимости смартфонов, телевизоров и другой техники для получения личной информации их пользователей, в том числе из защищённых мессенджеров, таких как WhatsApp и Telegram. Причём данные уязвимости в американских продуктах оставляют намеренно по требованию правительства США.

В Белом доме назвали утечку этих данных «одним из наиболее серьёзных подрывов национальной безопасности США», пообещав предпринять любые необходимые меры для привлечения к ответственности лиц, причастных к публикации секретных материалов ЦРУ.